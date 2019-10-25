Медведев представил премьера Сербии участникам Совета глав правительств СНГ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу в инновационном центре "Сколково" представил членам Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СГП СНГ) председателя правительства Сербии Ану Брнабич, с которой также проведет двустороннюю встречу.

Брнабич присутствует на приеме от имени председателя правительства РФ в честь участников заседания СГП СНГ и Евразийского межправительственного совета. Перед приемом прошло заседание СГП СНГ в узком составе, а позже к ним присоединились члены делегаций, по итогам чего состоялось подписание документов.

Брнабич также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где, как ожидается, будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.

Позже Медведев проведет беседу с Брнабич. На прошлой неделе он проводил с ней переговоры в ходе своей поездки в Белград. Тогда российский премьер заявил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией упростит доступ сербской продукции на масштабный евразийский рынок и привлечет в экономику Сербии новых инвесторов и новых партнеров.