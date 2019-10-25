Рябков: за заявлениями США по Сирии может стоять желание сохранить нажим на Дамаск

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Противоречивые сигналы США по Сирии могут означать желание сохранить условия для продолжения нажима на Дамаск. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Весьма определенно испытываем тревогу по поводу того, что за сигналами из Белого дома может стоять все та же самая установка на сохранение условий для продолжения многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске, - сказал он. - Это тот момент, по которому мы не сходимся и не можем сойтись с США в подходе к этой ситуации".

Россия не хотела бы нового витка осложнений на северо-востоке Сирии из-за решения США отправить туда дополнительные силы, заявил Рябков.

"Мы не хотели бы новых осложнений. Та работа, которая была проделана на уровне руководства РФ и Турции в последние дни, результаты переговоров в Сочи не должны ни у кого создавать соблазна что-то вновь переформатировать или поменять", - сказал он.

"Мы испытываем определенную озабоченность по поводу часто меняющихся сигналов Вашингтона относительно его планов и намерений применительно к Сирии", - добавил Рябков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке Сирии военного контингента численностью 500 человек, а также отправки туда нескольких десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих.