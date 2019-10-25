Посол России: политическое положение в Мозамбике будет только улучшаться

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Политическая и демократическая культура в Мозамбике будет развиваться, что поспособствует стабильности в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Мозамбике Александр Суриков.

"Я уверен, что приближающееся сейчас окончательное объявление итогов выборов подтвердит и признает победу правящей партии и президента. Что же касается дальнейшего развития событий политических, я думаю, у оппозиции тоже хватит мудрости понять, что эпоха вооруженного противостояния, эпоха навязывания своей политической точки зрения силой оружия прошла. У оппозиции есть все возможности выступать в прессе, присутствовать в парламенте и у нее есть возможность влиять на голоса избирателей. Она может это делать уже теперь к следующим выборам, а политическое положение в Мозамбике, я думаю, будет только улучшаться", - сказал он.

Посол пояснил, почему оппозиция призвала к перевыборам после победы правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и ее кандидата на пост главы государства Филипе Ньюси. "По последним месячной или двухмесячной давности оценкам, оппозиция очень надеялась, что им удастся хорошо провести выборы, завоевать подавляющие позиции почти в трех из 10 провинциях страны и расслабилась, - сказал он. - В то время как правящая партия мобилизовалась, и проведенная ею кампания показала, что все-таки "Фрелимо" продолжает исторически пользоваться подавляющей популярностью среди населения".

Это, продолжил посол, вызвало естественно негативную реакцию оппозиции, из-за чего она стала протестовать, выискивать нарушения. Между тем за выборами следили более 40 тыс. наблюдателей, 400 из которых - из западноевропейских стран. "Конечно же, при таком жестком контроле, какие-то нарушения неизбежны, но они носили характер скорее еще не вполне сформировавшегося демократического общества", - указал он.

Суриков добавил, что эти нарушения во многом носили довольно невинный характер, если учесть, что процесс становления демократии в Мозамбике начался относительно недавно. "Пока что, это общество, где огромное количество неграмотных людей, не знающих, как себя вести на избирательных участках, что можно, что нельзя", - отметил он.

По словам посла, определенное отсутствие политической культуры приводило к некоторым столкновениям, когда, к примеру, некорректно обращались с агитационными материалами соперников. "Но все это не носило общенациональный характер. И ни в коем случае нельзя говорить, что по этим причинам выборы стоит признать недействительными, чего требует оппозиция", - заключил дипломат.