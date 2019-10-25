В Симферополе выбрали главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.

Горсовет Симферополя 30 сентября досрочно прекратил полномочия Натальи Маленко на посту главы администрации города в связи с заявлением об отставке по собственному желанию. 25 октября прошел конкурс на этот пост. Документы подали 9 претендентов, позже трое из них сняли свои кандидатуры, в том числе экс-глава Маленко. Председатель конкурсной комиссии Юрий Гоцанюк по результатам рассмотрения документов и программ кандидатов представил депутатам двух претендентов на должность, набравших наибольшее количество баллов. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Проценко.

"Хочу поблагодарить депутатов за то, что проголосовали за меня. Теперь мы сделаем нашу столицу достойной ее статуса", - сказала Проценко после утверждения.

51-летняя Елена Проценко работает директором симферопольского муниципального предприятия "Метроград", которое управляет городскими рынками, а также организует выносную торговлю и ярмарки сельхозпродукции. Руководящие должности Проценко занимает более 22 лет.

Итоги еще одного конкурса в пятницу подвели в крымском Армянске, по его результатам администрацию города вновь возглавил Василий Телиженко. "Депутаты городского совета утвердили мою кандидатуру на должность главы администрации города Армянска. <...> Большинством голосов", - сообщил ТАСС Телиженко.

54-летний Телиженко с 2010 по 2014 год занимал должность заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов, в декабре 2014 года он стал заместителем главы администрации города Армянска.

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