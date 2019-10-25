МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Наиля Латыпова послом РФ в Малайзии. Соответствующий указ главы государства размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Латыпова Наиля Мазгутовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Малайзии", - говорится в документе.
Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Валерия Ермолова, который занимал эту должность с 2015 года.
Ранее Латыпов занимал должность заместителя директора консульского департамента МИД РФ.