Путин назначил Наиля Латыпова послом РФ в Малайзии

Новый состав правительства утвердили в Калмыкии

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в него вошли как уже зарекомендовавшие себя в правительстве руководители министерств и ведомств, так и новые лица, которые призваны привнести свой взгляд на стратегию развития региона

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