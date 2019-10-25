Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД из-за уничтожения могилы советских солдат

ТАЛЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии направило ноту в МИД республики в связи с появившейся в эстонских СМИ информацией о сносе памятника в волости Ляэне-Нигула на месте захоронения советских солдат. Об этом в пятницу сообщило диппредставительство.

"В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося, - указано в сообщении. - Запрошена официальная информация по данному факту и указано на необходимость обеспечения уважительного отношения к памяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии".

"Сразу после появившихся в эстонских СМИ публикаций о сносе памятнике в волости Ляэне-Нигула на месте захоронения советских солдат, павших в бою за освобождение Эстонии, сотрудники посольства незамедлительно связались с представителями Ляэне-Нигулаской волостной управы в целях прояснения обстоятельств произошедшего, тем более что установка данного памятника была в свое время профинансирована по линии посольства, - отметило также диппредставительство. - Предметный разговор по данному вопросу проведен 24 октября сотрудниками посольства с представителями местных властей в Таэбла, где находился исчезнувший памятник".

Газета Postimees сообщила, что в Эстонии уничтожена братская могила, в которой были похоронены как минимум 25 советских солдат. По ее информации, инцидент произошел в поселке Таэбла, где расположена братская могила. По словам читателей издания, стоявший ранее там памятник снесен, на месте могилы ведутся масштабные строительные работы.