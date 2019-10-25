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Лавров: Берг вернется в Норвегию, как только его прошение о помиловании будет рассмотрено

Ранее суд признал Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам лишения свободы

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж в РФ норвежец Фруде Берг сможет вернуться в Норвегию, как только его прошение о помиловании будет рассмотрено. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как только будет рассмотрено его прошение о помиловании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Московский городской суд 16 апреля признал Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России для разведывательной службы Норвегии.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прошение Берга о помиловании пока не поступило в соответствующую комиссию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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