МИД России призывает все политические силы Боливии разрешить разногласия миром

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия призывает Боливию решить все внутренние разногласия в стране путем диалога. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"У России нет оснований сомневаться в доброй воле боливийских властей и соответствующих официальных органов обеспечить проведение избирательного процесса транспарентно, согласно демократическим требованиям, определяемым конституцией и национальным законодательством Боливии. Призываем все политические силы Боливии разрешать имеющиеся разногласия путем диалога и взаимодействия исключительно в правовом поле", - указали в министерстве.

В МИД РФ добавили, что задачей международного сообщества является оказание конструктивного содействия всем сторонам конфликта. "Исходим из того, что, согласно конституции Боливии (статья 2), суверенитет в этой стране принадлежит ее народу. В этой связи рассчитываем, что внешние игроки будут избегать оценок избирательного процесса в Боливии, спекуляций относительно его результатов, а также высказываний или действий, чреватых эскалацией напряженности и нарушениями общественного порядка", - указали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве убеждены, что любые призывы к уличным беспорядкам, актам насилия и дезорганизации общественно-политической и экономической жизни несут вред стране и коренным интересам ее народа.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. По их итогам, победу одерживает действующий президент Эво Моралес, на втором месте - экс-президент Карлос Меса. Многие его сторонники вышли на акции протеста. В связи с этим Моралес объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. Меса требует проведения второго тура голосования.