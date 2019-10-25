Лавров назвал спекуляциями сообщения об обмене осужденными между Россией и Литвой

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Сообщения о планируемом обмене осужденными за шпионаж в Литве и РФ являются политическими спекуляциями. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я предпочитаю концентрироваться на том, что необходимо заниматься судьбами людей, а не политическими спекуляциями", - сказал он.

Ранее Балтийская служба новостей сообщила, что Литва и Россия готовят обмен осужденными за шпионаж. Утверждалось, что Вильнюс передаст Москве осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которым вынесли приговор в 2016 году. В списки на обмен также якобы включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.