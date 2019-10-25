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Лавров предложил Норвегии взять на себя роль посредника в нормализации диалога РФ и НАТО

Глава МИД России подчеркнул, что его визит послужил дальнейшему углублению профессионального дипломатического диалога между Москвой и Осло

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Норвегия как страна - член НАТО и опытный посредник в международных конфликтах могла бы стать инициатором нормализации отношений между Россией и альянсом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном обеде в рамках мероприятий, посвященных освобождению Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

Лавров подчеркнул, что его визит послужил дальнейшему углублению профессионального дипломатического диалога между Москвой и Осло.

"В норвежской дипломатии есть великие традиции, традиции посредничества, стремления примирить враждующие стороны, - сказал он. - Не вижу никаких причин, которые бы могли воспрепятствовать Норвегии выступить инициатором нормализации отношений между НАТО и Россией на основе равноправия и принципа равной безопасности для всех, кто живет на нашем общем континенте".

"Венесуэла (Норвегия посредничает на переговорах между Каракасом и венесуэльской оппозицией - прим. ТАСС) важна, но Европа ближе", - добавил с улыбкой министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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