Антонов: нет гарантий, что США не разместят в Европе ранее запрещенные ДРСМД ракеты

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Гарантий того, что США не разместят в Европе крылатые ракеты наземного базирования, запрещенные ранее Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), нет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в пятницу в журнале The National Interest.

"Возможное размещение американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе напрямую скажется на наших интересах национальной безопасности. Регион находится недалеко от российских границ, а также инфраструктуры ВМФ России и баз Тихоокеанского флота, где дислоцированы стратегические подводные силы. Размещение там новых американских систем будет угрожать нашему потенциалу ядерного сдерживания. Нет никаких гарантий, что следующий шаг США не будет связан с размещением подобных систем в Европе", - отметил глава диппредставительства.

"Угроза массовой гонки ракетных и ядерных вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе является прямым следствием стремления американцев к военному превосходству в ущерб безопасности других государств. Трудно понять, как потенциальный подрыв архитектуры региональной безопасности и эскалация напряженности отвечают интересам США или их союзников", - продолжил посол. Он добавил, что "Россия, со своей стороны, не может игнорировать действия Вашингтона, которые могут подорвать региональную и международную стабильность".

Россия не намерена участвовать в гонке вооружений

Как подчеркнул глава российской дипмиссии, Москва "не заинтересована в эскалации напряженности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни где-либо еще". "Мы не будем участвовать в затратной гонке вооружений. Такие действия не идут на пользу безопасности ни одной страны, включая США. Напряженность приводит к непредсказуемости, что, в свою очередь, требует дополнительных инвестиций в оборону. Эта опасная спираль длится вечно. Пора положить этому конец", - отметил посол.

Он заявил, что США и другим странам - участницам НАТО будет выгодно ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, как это сделала Москва.

"Россия продолжит демонстрировать ответственный подход и готовность к равноправному и конструктивному диалогу с США после утраты Договора о РСМД - основополагающего элемента архитектуры контроля над вооружениями. Крайне важно попытаться сохранить единственное российско-американское соглашение, которое по-прежнему действует в этой сфере - ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, неофициальное название - СНВ-3]", - заключил Антонов.

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.