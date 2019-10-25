Большинство претендентов на пост мэра Череповца получили отвод

ВОЛОГДА, 25 октября. /ТАСС/. Количество кандидатур на должность мэра Череповца сократилось с 11 до двух человек - четверо претендентов получили отвод за несоответствие требованиям, двое сняли свои заявки сами, трое не прошли конкурс на стадии презентации программ развития города. Об этом сообщили ТАСС в администрации города по итогам заседания комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности.

Должность руководителя администрации Череповца освободилась после назначения 19 сентября прежнего мэра Елены Авдеевой членом Совета Федерации от органов исполнительной власти Вологодской области.

"Всего было подано 11 заявок, четверо кандидатов получили отвод из-за несоответствия предъявленным требованиям конкурса и недостаточно представленным документам. Еще двое взяли самоотвод. Сегодня на заседании комиссии были рассмотрены программы развития города от пяти претендентов, программы двух из них, генерального директора "Северсталь Российская сталь" Вадима Германова и директора череповецкого муниципального Банно-прачечного хозяйства Руслана Бороховича - признаны лучшими, наиболее отвечающими интересам города. Комиссия представит на заседание Череповецкой гордумы эти две кандидатуры, причем рекомендует рассмотреть кандидатуру Вадима Германова", - сообщил ТАСС советник мэра Череповца Сергей Климушкин.

По его словам, после проверки представленных документов отвод получили гендиректор частной компании "Эффективный партнерский Инфоцентр" Алексей Цорн, местная писательница Ольга Ильичева, общественник Владислав Трофимов и аудитор Анна Пьянкова. Самоотвод взяли бывший первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное города Москвы Сергей Бойцов и замначальника череповецкого управления Пенсионного фонда РФ Игорь Люсин. В итоге на заседание комиссии были допущены пять претендентов. Помимо Германова и Бороховича, это были депутат Череповецкой гордумы, бывший директор МУП "Автоколонна" №1456 Сергей Орлов, директор череповецкого ООО "Браас Капитал" Виктор Илькевич и местный предприниматель Лариса Овчинникова.

Заседание Череповецкой гордумы, где депутаты проголосуют за представленные кандидатуры, назначено на 29 октября.

Череповец - один из крупнейших промышленно-транспортных центров Северо-Запада России с населением в 318 тыс. человек. Градообразующие предприятия - "Северсталь" и "Фосагро". Вклад города в экономику страны - 1% ВВП. С 4 августа 2017 года Череповец наделен статусом территории опережающего развития (ТОР), насчитывает 13 резидентов с суммарным объемом инвестиций более 3 млрд рублей.