Лавров обсудил с губернатором Мурманской области расширение ее международных связей

ТАСС, 25 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в норвежском Киркинесе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом расширение международного сотрудничества. Об этом сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления взаимодействия МИД России и правительства Мурманской области по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи Андрей Чибис также рассказал о планах по расширению международных торгово-экономических и гуманитарных связей Мурманской области. В свою очередь Сергей Лавров подтвердил поддержку этих планов по линии российского дипломатического ведомства.