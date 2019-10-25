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Лавров обсудил с губернатором Мурманской области расширение ее международных связей

Во время встречи Андрей Чибис рассказал главе министерства о планах по расширению международных торгово-экономических и гуманитарных связей региона

ТАСС, 25 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в норвежском Киркинесе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом расширение международного сотрудничества. Об этом сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления взаимодействия МИД России и правительства Мурманской области по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи Андрей Чибис также рассказал о планах по расширению международных торгово-экономических и гуманитарных связей Мурманской области. В свою очередь Сергей Лавров подтвердил поддержку этих планов по линии российского дипломатического ведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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