Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста отправить гуманитарную помощь в Донбасс

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", - написала Захарова в пятницу в Facebook.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения республик Донбасса.

Автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли 24 октября в Луганск и Донецк. Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 88 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет более 80 тыс. тонн.