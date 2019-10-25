Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста отправить гуманитарную помощь в Донбасс

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гумпомощи для населения республик Донбасса

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", - написала Захарова в пятницу в Facebook.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения республик Донбасса.

Автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли 24 октября в Луганск и Донецк. Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 88 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет более 80 тыс. тонн.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Лавров обсудил с губернатором Мурманской области расширение ее международных связей
Во время встречи Андрей Чибис рассказал главе министерства о планах по расширению международных торгово-экономических и гуманитарных связей региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС