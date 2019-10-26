Посол РФ усматривает в выпадах чиновников США желание настроить народы друг против друга

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов усматривает в русофобских выпадах ряда должностных лиц США стремление настроить народы российского и американского народов друг против друга. Высказывания Антонова приводит в пятницу пресс-служба посольства РФ.

Российского посла попросили прокомментировать слова заместителя главы Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса, который 24 октября на конференции StratcomDC в посольстве Швеции в Вашингтоне утверждал, что в "доктрине Герасимова" и самом менталитете русских заложено стремление выигрывать за счет проигрыша других и "видеть весь мир в огне". "Вновь слышим откровенно русофобские, если не сказать больше, выпады в наш адрес со стороны высокопоставленных американских чиновников. Ранее они уже упоминали наши "неправильные" гены и делали иные заявления, больше подходящие для эпохи, которой мы вместе с американцами положили конец на борту линкора Missouri в 1945 году. Впервые, пожалуй, в этом духе проговорился действующий чиновник столько высокого ранга и к тому же на официальной площадке - в посольстве Швеции в Вашингтоне", - отметил Антонов.

"Высказывания К. Кребса бьют по и без того непростым российско-американским отношениям. Просматривается стремление чиновников настроить народы наших стран друг против друга. Кто выиграет от этого? Однозначно не простые граждане США и России", - добавил посол РФ.

"К слову, упомянутой чиновником "доктрины Герасимова" не существует. Этот миф был уже давно развеян теми, кто его придумал на Западе. Симптоматично, что этот фейк еще живет в головах высшего американского чиновничества и управляет их мыслями и действиями", - посетовал Антонов.

Он выразил "огорчение и непонимание решением шведских коллег предоставить свое посольство для антироссийских сходок". "Мы исходили и исходим из того, что между Швецией и Россией установлены добрососедские отношения и наша общая задача - укреплять международную безопасность, а не создавать дополнительные раздражители в международных отношениях", - резюмировал российский дипломат.