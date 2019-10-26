Захарова заявила, что вся американская система работала, чтобы сломать Бутину

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты оказывали и юридическую, и моральную поддержку Марии Бутиной в условиях, когда сломать ее пыталась вся американская система. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи прилетевшей из США Марии Бутиной.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Сейчас самое главное, как вчера написало посольство России в Вашингтоне уже ночью, "взлетели!". За этим словом стоит огромная работа российской внешнеполитической службы, центра (центрального аппарата МИД - прим. ТАСС) и, конечно, наших дипломатов в Штатах, которые работают в тех условиях, о которых мы рассказываем", - сказала она.

"Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также поблагодарила журналистов, освещавших ситуацию вокруг Бутиной, добавив, что и сама Мария благодарит СМИ за поддержку.

"У нас была краткая возможность пообщаться, - сказала Захарова. - Она передала благодарность своей стране, всем гражданам, которые ее поддерживали, вам, и я могу только еще раз подчеркнуть двумя жирными красными линиями - без вас, всей вашей поддержки, без ваших статей, материалов, без настоящего желания вытащить ее оттуда - это было бы намного, намного сложнее. Поэтому от себя хотела бы передать вам слова огромной благодарности".

"Поддержка всех и понимание того, что за ней стоит страна, стоят люди, организации, представители как власти, так и гражданского общества, - добавила официальный представитель МИД, отвечая на вопрос, что помогло Бутиной не сломаться в тюрьме. - Мы об этом с ней говорили пока шли от самолета. Она сказала, что для нее это было очень важно, она сказала, что если бы читала только одну версию того, что происходит, это имело бы самые драматические последствия. Но ее регулярно посещали дипломаты, ей передавали материалы, газеты, распечатки, рассказывали, что происходит. Мы на каждом брифинге об этом говорили".