Лавров обсудил с Помпео по телефону ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в субботу провели телефонный разговор, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели положение дел в Сирии и отношения Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны, - отметили в министерстве. - Рассматривались также отдельные вопросы двусторонней сферы отношений".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции, согласно некоторым подсчетам, от 3,6 до 4 млн человек.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.