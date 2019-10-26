Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией", который, по его мнению, может быть интересен НАТО, и назвала "самоуничтожение" реальным опытом страны.

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен", - написала Захарова в субботу в своем Facebook.

25 октября, выступая по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Загороднюк заявил, что Украина имеет уникальный опыт "пяти лет войны с Россией", которым может поделиться со странами Альянса, а также назвал борьбу с предполагаемой российской "агрессией" важным элементом сохранения стабильности в Европе.