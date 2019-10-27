Рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани

КОБАНИ /Сирия/, 27 октября. /ТАСС/. Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

"Сюда прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками. Ну а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия на данной территории", - сказал Елсуков.

По его словам, российские военные всеми силами и средствами показывают, что приносят спокойствие и уверенность местным жителям. Елсуков рассказал, что жители Кобани приветливо встретили появление российских военных: "Все были очень рады".

Елсуков добавил, что турецкие военные в координации с российскими будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Он уточнил, что маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены. Офицер также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск "освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны".

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщал, что колонна военной полиции Вооруженных сил РФ в субботу провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по маршрутам Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.