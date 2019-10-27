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Подмосковье и провинция Дамаск намерены подписать соглашение о сотрудничестве

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин уточнил, что совместная работа планируется в социально-культурной и экономической сфере

ТАСС, 27 октября. Власти Московской области и провинции Дамаск намерены подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Вскоре будет подписывать соглашение Московская область. Они планируют сотрудничество с сирийской провинцией Дамаск, у них очень много точек соприкосновения", - сказал Саблин.

Он уточнил, что совместная работа планируется в социально-культурной и экономической сфере, есть определенные планы у бизнес-структур. Например, планируется, что сирийские студенты будут обучаться в Московской области.

Саблин добавил, что всего действует порядка 80 направлений сотрудничества. В том числе, ведется работа по вывозу детей граждан России из лагерей беженцев, дети погибших сирийских военных ежегодно приезжают отдыхать в РФ.

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