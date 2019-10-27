Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Ликвидация главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади мало что изменит, если в мире будут продолжать "делить террористов на хороших и плохих". Об этом заявил в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров после публикаций о возможном уничтожении аль-Багдади.

"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) продолжает существовать, несмотря на ликвидацию ее лидера Усамы бен Ладена в 2011 году. "Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ!", - добавил глава Чечни.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что американские военные в субботу уничтожили аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Похожие сообщения появились и в других американских СМИ. При этом пресс-служба Белого дома анонсировала некое "важное заявление" президента США Дональда Трампа. Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что оно может иметь отношение к операции в Сирии, в результате которой мог быть ликвидирован аль-Багдади.

Публикации о ликвидации аль-Багдади появляются в СМИ уже на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.