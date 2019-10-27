Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

Глава Чечни подчеркнул, что гибель лидера ИГ мало что изменит, если в мире продолжится разделение террористов на хороших и плохих

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Ликвидация главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади мало что изменит, если в мире будут продолжать "делить террористов на хороших и плохих". Об этом заявил в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров после публикаций о возможном уничтожении аль-Багдади.

"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) продолжает существовать, несмотря на ликвидацию ее лидера Усамы бен Ладена в 2011 году. "Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ!", - добавил глава Чечни.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что американские военные в субботу уничтожили аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Похожие сообщения появились и в других американских СМИ. При этом пресс-служба Белого дома анонсировала некое "важное заявление" президента США Дональда Трампа. Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что оно может иметь отношение к операции в Сирии, в результате которой мог быть ликвидирован аль-Багдади.

Публикации о ликвидации аль-Багдади появляются в СМИ уже на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияКризис в СирииЧечня
Реклама на ТАСС
Володин поздравил Нарышкина с юбилеем
Спикер Госдумы пожелал директору Службы внешней разведки здоровья, реализации задуманного и новых успехов в работе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС