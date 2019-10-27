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Косачев заявил, что любое ослабление международного терроризма можно только приветствовать

Глава комитета Совета Федерации по международным делам при этом считает, что для противодействия терроризму нужна командная работа

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Любой факт ослабления международного терроризма можно только приветствовать, как в случае с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако для противодействия терроризму нужна командная работа. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Любой факт ослабления террористического интернационала можно только приветствовать. Однако в данном случае смущает, во-первых, предыстория - аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз, и, во-вторых, понимание того, что противодействие терроризму - это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых", - сказал Косачев.

Он убежден, что решение этой задачи, помимо точечных операций, "подразумевает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма". "А это уже - командная работа, а не удел отдельных стран, тем более когда расчет явно сосредоточен на популяризации собственных действий, а не на решении конечных и общих задач", - добавил сенатор.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что аль-Багдади уничтожен. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ погибло множество бойцов группировки и его сообщников.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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