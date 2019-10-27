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Минобороны России не располагает информацией о ликвидации американцами главаря ИГ

В ведомстве при этом подчеркнули, что сообщение о ликвидации аль-Багдади не окажет никакого оперативного воздействия на обстановку в Сирии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и сомневается в реальности этой операции. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) Абу Бакра аль-Багдади", - заявил Конашенков.

По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе.

Кроме того, в Минобороны усомнились в том, что аль-Багдади мог находиться в районах, подконтрольных террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), присутствующей в зоне деэскалации. "Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде" (запрещенной в РФ террористической группировке), бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - добавил Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что в последние дни не фиксировали авиаударов США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии, а также не знают ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб в ходе этой операции. Ранее Трамп заявил, что Россия открыла воздушное пространство над подконтрольными ей районами Сирии для пролета американской авиации.

При этом в министерстве отметили, что сообщение о ликвидации аль-Багдади не окажет никакого оперативного воздействия на обстановку в Сирии. 

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье о ликвидации аль-Багдади объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ погибло множество бойцов группировки и его сообщников.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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