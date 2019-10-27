Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.

Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, 27 октября. По его словам, аль-Багдади подорвал себя вместе с тремя детьми, многие его сообщники были ликвидированы в ходе операции. Среди американских военных погибших нет. Трамп также поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию.

При этом в Минобороны РФ усомнились в реальности проведенной операции, заявив, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации. Также Конашенков заявил, что сообщение о ликвидации аль-Багдади никак не повлияет на обстановку в Сирии.