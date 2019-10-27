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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Эксперт: возможная ликвидация аль-Багдади не означает прекращения деятельности ИГ

Возможная ликвидация Абу Бакра аль-Багдади совпадает по времени с началом "уже серьезной" предвыборной кампании в Соединенных Штатах, отметил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не прекратит свою деятельности, несмотря на возможную ликвидацию ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС высказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Американцы хоронили аль-Багдади не один раз. Надо еще доказать, что это произошло на самом деле. В любом случае, как показывает практика, ликвидация одного из главарей абсолютно не равнозначна ликвидации активности соответствующей группировки. Это видно и по "Аль-Каиде" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и по другим террористическим группировкам", - сказал он.

Как отметил эксперт, возможная ликвидация главаря ИГ совпадает по времени с началом "уже серьезной" предвыборной кампании в Соединенных Штатах: "[Президенту США Дональду] Трампу необходимо продемонстрировать свои качества лидера, победителя, который нашел способ ликвидировать ведущего лидера человеконенавистнической группировки".

Кроме того, Вашингтон хочет показать, что его роль является ведущей в Сирии, подчеркнул Фитин. По его мнению, несмотря на заявления Трампа о необходимости вывода американский войск из Сирии, они продолжат оставаться в стране, контролируя, в частности, ряд нефтяных месторождений, тем самым не давая к ним доступа сирийскому правительству.

Ранее в воскресенье президент Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАРоссияЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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