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Кризис на Украине

Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании "Минска-2"

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "теперь весь мир услышал признание истинно виновных" о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей

ТАСС, 27 октября.  Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил", - написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя видеообращение лидера главы националистической партии "Национальный корпус", основателя полка "Азов" Андрея Билецкого.

В своем видеообращении, опубликованном в YouTube-канале в воскресенье, Билецкий заявил, что если будет предпринята попытка вытеснить националистов из района Золотого, которых там сейчас несколько десятков, то на их месте в течение недели появится уже тысяча радикалов, а если и это не поможет, то группировка будет увеличена до 10 тыс.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский в районе Золотого общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения договоренностей о разведении сил. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения этого процесса и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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