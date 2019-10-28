Экс-мэр Пензы Кувайцев назначен первым зампредом правительства региона

ПЕНЗА, 28 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, сложивший полномочия в сентябре, назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. На новой должности он будет курировать реализацию нацпроектов, сообщил в понедельник губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве региона.

"Распоряжением губернатора от 28 октября назначить Кувайцева Виктора Николаевича на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора. <…> Виктор Николаевич будет курировать ряд направлений, одно из главных - реализация национальных проектов в регионе", - сказал Белозерцев.

Он добавил, что за время работы Кувайцева на посту мэра Пензы, с конца 2015 года, в городе было "многое сделано в плане благоустройства, создания комфортной городской среды, ремонта дорог".

Предыдущий первый зампред регионального правительства Андрей Лузгин 25 октября был избран городской думой Пензы мэром города.

Виктор Кувайцев родился в 1959 году в Пензенской области. В разные годы избирался депутатом городской думы и регионального Заксобрания. В 2014 году был избран главой города Пензы, который выполняет функции спикера городской думы, в декабре 2015 года занял пост главы администрации Пензы. В сентябре 2019 года досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом гордумы.