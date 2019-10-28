Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-мэр Пензы Кувайцев назначен первым зампредом правительства региона

Он будет курировать реализацию национальных проектов

ПЕНЗА, 28 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, сложивший полномочия в сентябре, назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. На новой должности он будет курировать реализацию нацпроектов, сообщил в понедельник губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве региона.

"Распоряжением губернатора от 28 октября назначить Кувайцева Виктора Николаевича на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора. <…> Виктор Николаевич будет курировать ряд направлений, одно из главных - реализация национальных проектов в регионе", - сказал Белозерцев.

Он добавил, что за время работы Кувайцева на посту мэра Пензы, с конца 2015 года, в городе было "многое сделано в плане благоустройства, создания комфортной городской среды, ремонта дорог".

Предыдущий первый зампред регионального правительства Андрей Лузгин 25 октября был избран городской думой Пензы мэром города.

Виктор Кувайцев родился в 1959 году в Пензенской области. В разные годы избирался депутатом городской думы и регионального Заксобрания. В 2014 году был избран главой города Пензы, который выполняет функции спикера городской думы, в декабре 2015 года занял пост главы администрации Пензы. В сентябре 2019 года досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом гордумы.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Глава Башкирии Хабиров также будет занимать пост премьер-министра региона
Радий Хабиров сообщил, что в состав правительства республики входят девять заместителей премьер-министра, в том числе два первых заместителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС