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Лавров заявил, что последствия авантюр США на Ближнем Востоке еще дадут о себе знать

Глава МИД РФ считает, что действия Вашингтона в регионе привели к разрушению государственности, разгулу терроризма, размыванию уникальной этноконфессиональной мозаики и масштабному миграционному кризису

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Последствия действий США и их союзников на Ближнем Востоке еще предстоит преодолевать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании ученого совета ИМЭМО РАН, посвященного 90-летию Е. М. Примакова.

По словам Лаврова, действия Вашингтона в регионе привели к разрушению государственности, разгулу терроризма, размыванию уникальной этноконфессиональной мозаики и масштабному миграционному кризису.

"Последствия авантюр США и их союзников еще предстоит преодолеть. Как вы знаете, мы этим занимаемся, прежде всего способствуя искоренению терроризма в Сирийской Арабской Республике, способствуя решению гуманитарных проблем этой страны, возвращению беженцев и запуску политического процесса, который по всем нашим прикидкам точно совершенно начнется с открытием работы конституционного комитета в Женеве на этой неделе", - сказал министр.

Официальный представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Дженифер Фентон ранее сообщила, что церемония открытия первого заседания конституционного комитета Сирии запланирована в Женеве на 30 октября. В состав комитета, который был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссия
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