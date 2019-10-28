МИД РФ: саммит Россия - Африка показал, что западная политика изоляции РФ провалилась

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Представленность стран Африки на российско-африканском саммите демонстрирует, что попытки стран Запада изолировать Россию провалились и они сами оказались в изоляции. Об этом в понедельник на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Он напомнил, что на саммит в РФ впервые приехали представители всех 54 признанных государств Африканского континента. "Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России, потому что сегодня скорее Запад оказался в изоляции из-за своей политики изоляции", - подчеркнул дипломат.

По словам Озерова, декларация, принятая по итогам форума, стала манифестом "против гегемонизма, против попыток навязать односторонние подходы, против односторонних санкций, против цветных революций".

Замглавы департамента Африки МИД РФ обратил внимание, что Россия в ходе всего саммита демонстрировала свое намерение строить взаимодействие со странами Африканского континента исключительно на равноправной основе. На это указывал формат пленарного заседания, сопредседателем которого стал действующий председатель Африканского союза, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который поочередно с российским президентом Владимиром Путиным объявлял выступающих.

"И России, и Африке нужны мир и безопасность как основа для развития, - резюмировал Озеров. - И нам нужно сложение наших потенциалов для того, чтобы реализовать свои цели".