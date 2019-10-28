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Лавров назвал БРИКС эталоном многополярной дипломатии

Глава МИД РФ напомнил, что в объединении представлены несколько континентов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) является одной из важнейших опор формирующейся полицентричной системы и эталоном многополярной дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании ученого совета ИМЭМО РАН, посвященного 90-летию Е. М. Примакова.

"Россия - Индия - Китай (РИК): этот треугольник прошел не только проверку времени, но и способствовал формированию БРИКС, а БРИКС сегодня является, на мой взгляд, одной из важнейших опор формирующейся полицентричной системы и эталоном многополярной дипломатии", - сказал Лавров.

Он напомнил, что в объединении представлены несколько континентов. "Осталось только еще Австралию в БРИКС включить, но это, наверное, на следующем этапе", - с улыбкой добавил министр.

Глава российского дипведомства отметил значительный вклад Примакова в расширение взаимодействия с государствами Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Именно он выдвинул идею о запуске трехстороннего взаимодействия в треугольнике Россия - Индия - Китай", - сказал он.

"Евгений Максимович при всем сосредоточении главных усилий на твердом отстаивании государственных интересов своей страны никогда не был сторонником конфронтации, постоянно разъяснял, что сильная Россия, а именно она была целью его политики, не должна восприниматься как угроза", - подчеркнул Лавров.

Теги
АвстралияЛавров, Сергей ВикторовичБразилияЮАРИндияРоссияКитайПримаков, Евгений Максимович
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