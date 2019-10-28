Киссинджер заявил, что Примаков стремился к миру и прогрессу для всех

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков защищал интересы своей страны, но при этом стремился к миру и прогрессу для всех. Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер в видеообращении к участникам заседания ученого совета ИМЭМО РАН, посвященного 90-летию Примакова.

Киссинджер отметил, что познакомился с Примаковым, когда СССР и США пытались наладить диалог между собой, и стал ценить его как друга. "В наше напряженное время необходимость в таком диалоге сохраняется и даже возрастает, - сказал бывший госсекретарь. - Так что я благодарен за возможность сказать несколько слов о друге, о русском человеке, который стремился к миру и прогрессу для всех. Мы оба уважали интересы своих государств, но верили, что можно найти возможность сотрудничать на благо мира".

"С этими чувствами я передаю вам мои наилучшие пожелания по случаю события, которое вызывает во мне сильные чувства симпатии", - добавил он.

О Примакове

Государственный деятель и известный востоковед Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы занимал посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

С его именем связывают перелом во внешней политике России в пользу концепции "многополярного мира". А демарш политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный "разворот над Атлантикой".