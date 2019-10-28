Лавров считает, что философия Примакова сохраняет актуальность в наши дни

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Философские подходы Евгения Примакова к решению сложных международных проблем и урегулированию конфликтов по-прежнему актуальны и востребованы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании ученого совета ИМЭМО РАН, посвященном 90-летию Евгения Примакова.

"Принципиальный противник архаичных игр с нулевой суммой, он всегда исходил из того, что без широкого межгосударственного сотрудничества эффективно преодолеть многочисленные проблемы современности не получится и что имеющиеся расхождения не должны служить препятствием для совместной работы по урегулированию кризисов и конфликтов, по борьбе с общими для всех угрозами терроризма, наркотрафика, организованной преступности, распространения оружия массового уничтожения, - отметил он. - Сегодня, когда мировому сообществу еще предстоит решить целый ряд серьезнейших задач от долгосрочного замирения на Ближнем Востоке и севере Африки до обеспечения международной информационной безопасности, такая философия в полной мере сохраняет свою актуальность".

Министр напомнил, что Примаков возглавил МИД РФ в январе 1996 года, когда страна "сталкивалась с ворохом серьезнейших внутренних и внешних проблем, а многим в мире казалось, что после распада СССР биполярная система международных отношений навсегда канула в лету и вместо нее утвердилась однополярная с центром принятия решений в Вашингтоне". "В те времена Примаков был в числе немногих, кому удалось заглянуть за горизонт и спрогнозировать эволюцию миропорядка в сторону многополярности, что подразумевает множественность центров силы и моделей развития, - продолжил он. - Жизнь продемонстрировала верность его оценок. Мир меняется буквально на глазах, становится все более разнообразным, более демократичным, новые центры роста продолжают укреплять свои позиции, добиваться впечатляющих результатов с опорой на принципы независимости, государственного суверенитета и культурно-цивилизационной самобытности".

"Примаков решительно отверг политику следования в фарватере линии исторического Запада во главе с Вашингтоном, как это зачастую происходило в первой половине 90-х годов, - добавил Лавров. - Возглавив МИД, он очень быстро и четко сформулировал и реализовал на практике концептуальные внешнеполитические принципы, на которые сегодня продолжает опираться российская дипломатия. Он сформулировал принципы, которые включают в себя многовекторность, независимость, самостоятельность, прагматизм. Эти положения, вошедшие во все редакции Концепции внешней политики РФ, остаются стратегическим, магистральным ориентиром для всей нашей повседневной работы".

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Примаков "постоянно разъяснял, что сильная Россия не должна восприниматься как угроза". "Он сочетал эту твердость с отстаиванием незыблемых принципов межгосударственного общения, с нацеленностью на достижение общеприемлемых результатов, с договороспособностью, реализмом в оценке международной обстановки и просто со здравым смыслом", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, Примаков всегда прекрасно понимал, что хлопанье дверями ничего не решит и что даже самые сложные вопросы можно и нужно обсуждать. "Визитной карточной его дипломатического стиля была удивительная способность располагать к себе собеседников и, в конечном счете, договариваться, выходить на компромиссы, причем не только с единомышленниками, но и с оппонентами. Все эти качества снискали ему огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег", - подчеркнул министр.