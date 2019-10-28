Песков: Путину важно, чтобы губернаторы должным образом исполняли свои функции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину важно, чтобы губернаторы должным образом работали и исполняли свои функции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают решение руководителей 13 субъектов РФ возглавить региональные отделения партии "Единая Россия", и возможно ли распространение этой практики в других регионах.

"Это партийная проблематика, мы не являемся адресатом, кому надо задавать эти вопросы. Для администрации президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона. А партийная тематика - это уже не к нам", - сказал он.

На минувшей неделе губернаторы 13 субъектов РФ выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии "Единая Россия", эту идею поддержал премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. Согласно этому решению, региональные отделения возглавили руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, губернаторы Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей, а также врио губернатора Севастополя.