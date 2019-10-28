Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: РФ считает комиссию по нарушению гуманитарного права неработоспособным органом

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал международную комиссию по установлению фактов, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках международных вооруженных конфликтов, неработоспособным органом. Таким образом он обосновал решение Госдумы принять президентский законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Да, действительно, такая позиция была рекомендована нашими экспертами, - сказал Песков. - Дело в том, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от Российской Федерации и Российская Федерация никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев и так далее. По сути эта комиссия не является каким-то работоспособным органом, поэтому было принято такое решение".

Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям". Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем
Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны, в частности, обсудят перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС