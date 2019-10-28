Песков: РФ считает комиссию по нарушению гуманитарного права неработоспособным органом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал международную комиссию по установлению фактов, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках международных вооруженных конфликтов, неработоспособным органом. Таким образом он обосновал решение Госдумы принять президентский законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Да, действительно, такая позиция была рекомендована нашими экспертами, - сказал Песков. - Дело в том, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от Российской Федерации и Российская Федерация никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев и так далее. По сути эта комиссия не является каким-то работоспособным органом, поэтому было принято такое решение".

Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям". Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.