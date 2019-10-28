Кремль с большим вниманием следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе

"Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем", - сказал он. При этом, по словам представителя Кремля, если Зеленский заставит националистов в Донбассе исполнять его приказы, это будет способствовать в том числе проведению саммита "нормандской четверки".

"По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе), что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате)", - сказал Песков.

Посещение Золотого

Зеленский ранее посетил район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, его беседа с представителями националистов закончилась на повышенных тонах. На видео с места события, которое в субботу радикалы опубликовали на страницах в социальных сетях, глава государства говорил с ними о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие. Офис президента Украины эту поездку в Донбасс не анонсировал.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки".