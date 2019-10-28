Лавров: выход США из Договора по открытому небу стал бы печальным развитием событий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возможный выход США из Договора по открытому небу станет печальным развитием событий. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Читал только то, что вы читали [о возможности выхода США из договора]. Это [выход] будет печально", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора по открытому небу. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Его вступление в силу (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.