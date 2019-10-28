Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник, 29 октября, переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщила пресс-служба Кремля.

"29 октября 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны "обсудят перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня".