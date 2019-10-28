Медведев 29 октября обсудит с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят 29 октября актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества. Встреча пройдет в Москве, сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретится с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы. "Будет обсуждаться ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 3-4 октября 2019 года официального визита Медведева на Кубу", - уточнили в пресс-службе кабмина.

В ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах.

Также во вторник состоится встреча президента РФ Владимира Путина с его кубинским коллегой. Как отметили в пресс-службе Кремля, на повестке переговоров также обсуждение перспектив дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах и актуальные вопросы международной повестки дня.