Новое правительство Мурманской области сформировано с учетом задач нацпроектов

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник на брифинге в Мурманске представил новый состав регионального правительства. По его словам, структура правительства изменена в соответствии с приоритетами развития региона, в первую очередь связанными с реализацией нацпроектов.

Прежний состав правительства области ушел в отставку в полном составе 27 сентября после инаугурации губернатора - на выборах 8 сентября Андрей Чибис победил с более чем 60% голосов избирателей. На формирование нового правительства ушел месяц, тогда как по уставу области на это отводится до двух месяцев.

"Преобразования произошли и в составе, и структуре областного правительства. <...> Изменения структуры связаны с выбором приоритетных направлений работы", - сказал Чибис на брифинге.

Преобразованы несколько министерств и комитетов, ряд созданы вновь. Так, создано министерство культуры, искусства и молодежной политики, ранее эти два направления курировали разные комитеты. Впервые появилось министерство градостроительства и благоустройства, ранее эти направления входили в функции Минстроя. Вновь созданы министерства информационной политики и физкультуры и спорта, а также комитет по туризму, функцию которого ранее выполнял отдел в составе Минпрома. При этом часть министерств и ведомств возглавили победители конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры Севера".

Число вице-губернаторов не изменилось, их осталось восемь. Все они ранее были врио заместителями губернаторов или министров. На минувшей неделе областная дума утвердила на должность первого вице-губернатора Оксану Демченко, до этого врио заместителя губернатора. Число ставок чиновников в новом областном правительстве, как отметил Чибис, сократится на несколько десятков, при этом освободившийся фонд оплаты будет направлен на поощрение сотрудников, которые покажут высокие результаты работы. "Увеличения расходов на областное правительство не произойдет", - добавил Чибис.

После оглашения результатов выборов в сентябре Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона. При этом ряд отставок и назначений прошли еще до выборов, а также после выборов до инаугурации, свои посты покинули несколько вице-губернаторов и министров.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, который кандидатом от "Единой России" победил на выборах мурманского губернатора 8 сентября.