Путин поручил кабмину помочь регионам использовать лучшие практики платформы "Смартека"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству оказать регионам помощь в апробации лучших практик, содержащихся в цифровой платформе региональных практик устойчивого развития "Смартека". Соответствующее поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

"Правительству Российской Федерации при участии заинтересованных субъектов РФ и Агентства стратегических инициатив оказать содействие в проведении в субъектах РФ пилотной апробации лучших практик и комплексных решений по социальному и экономическому развитию, содержащихся в цифровой платформе региональных практик устойчивого развития "Смартека", - отмечается в документе. Соответствующий доклад премьер-министр Дмитрий Медведев и глава АСИ Светлана Чупшева должны представить до 1 июля 2020 года, а затем отчитываться раз в полгода.

Помимо этого кабинету министров при участии АСИ поручено представить предложения с учетом результатов реализации проекта "Цифровая модель типового региона" по уточнению порядка наполнения и предоставления доступа к данным государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы. Также указанные структуры должны до 15 декабря 2019 года доложить о возможностях использования разработанных технологий при получении пространственных данных в реализуемых проектах, в том числе в рамках выполнения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".