Посол РФ сообщил о готовности Москвы активно сотрудничать с новым правительством Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Власти России готовы активно развивать сотрудничество с новым правительством Аргентины, которое назначит избранный президент республики Альберто Фернандес. Об этом заявил в понедельник посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Мы ждем изложения Фернандесом его программы, назначения ключевых внешнеполитических советников и руководителей. Мы готовы работать активно, конструктивно", - сказал дипломат журналистам.

Феоктистов отметил, что Фернандес "неоднократно высказывался за еще более близкие отношения с рядом зарубежных партнеров, прежде всего с РФ". "Мы уверены, что политический диалог будет поддерживаться на высоком уровне. Думаю, будут интенсифицированы контакты по линии министерств иностранных дел", - добавил посол.

По его словам, при действующем правительстве между Аргентиной и Россией поддерживались хорошие отношения, но страны не успели реализовать все намеченные планы и проекты. "Мы не смогли заключить, например, межправительственное соглашение по борьбе с терроризмом, согласовать единый документ по международной информационной безопасности. Пока на рассмотрении аргентинцев проект соглашения по борьбе с транснациональной организованной преступностью, о присоединении Аргентины к банку данных ФСБ России по противодействию международному терроризму. Здесь нам есть над чем поработать", - добавил дипломат.

В качестве перспективных направлений для двух стран Феоктистов, в частности, назвал сотрудничество в ядерной сфере, в том числе сооружение при участии Росатома различных видов АЭС. "В последнее время большого продвижения в этих вопросах, как я понимаю, пока не было, этим будет заниматься новая администрация", - добавил посол. Он также отметил заинтересованность РЖД в участии в сооружении железнодорожной ветки до нефтегазового месторождения Vaca Muerta на юге Аргентины.

В воскресенье гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес, который вступит в должность 10 декабря. Действующий президент Маурисио Макри, представляющий правоцентристские силы, поздравил соперника с победой.