Лавров заявил, что "разворот над Атлантикой" не был попыткой повысить напряженность в мире

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Решение летевшего в США Евгения Примакова развернуть правительственный борт над Атлантикой из-за начала военной операции НАТО в Югославии в 1999 году было не попыткой "взвинтить напряженность" в мире, а напоминанием о необходимости соблюдать нормы международного права. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Евгений Максимович никогда не являлся сторонником конфронтации. Его знаменитый "разворот над Атлантикой" был не попыткой взвинтить напряженность в мире, а твердым напоминанием о необходимости выстраивать диалог с Россией на равных, в целом соблюдать в мировых делах основополагающие международно-правовые нормы", - написал министр в статье из книги "Неизвестный Примаков. Воспоминания", которая была опубликована в журнале "Путеводитель российского бизнеса".

Узнав о начавшейся 24 марта 1999 года военной операции НАТО, Примаков, занимавший тогда пост премьер-министра РФ и направлявшийся в США с официальным визитом, решил развернуть самолет и вернулся в Москву. Это вызвало бурный общественный резонанс в России и за рубежом.

Вспоминая Примакова, Лавров отметил, что тот "благодаря своим интеллекту и эрудиции, способности к открытому и взаимоуважительному общению, сумел наладить добрые отношения с подавляющим большинством иностранных коллег".

"Он сплотил весь наш коллектив [МИД], сориентировал его на эффективное решение стоящих перед Россией масштабных задач", - добавил министр.

В статье он рассказал и о том, как в мае 1998 года целая группа сотрудников МИД во главе с Примаковым, который был министром иностранных дел в 1996-1998 годах, получила высокие государственные награды за вклад в проведение внешнеполитического курса. "Среди них был и я, работавший тогда постоянным представителем при ООН. После вручения была сделана фотография, в центре которой Евгений Максимович со своей неизменно мудрой и открытой улыбкой. Она до сих пор является одной из моих самых любимых и сейчас стоит на столе в рабочем кабинете на Смоленской площади", - заключил Лавров.