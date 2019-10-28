Переговоры Путина и Медведева с президентом Кубы пройдут в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведут во вторник в Москве встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Кубинский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом 27 октября, первые два дня он провел в Санкт-Петербурге. Диас-Канель посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, и возложил цветы к подножию монумента Мать-Родина. В понедельник он встретился с главой города Александром Бегловым для обсуждения вопросов развития сотрудничества.

Как отмечали в пресс-службе Кремля, Путин и Диас-Канель в ходе переговоров в Москве "обсудят перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

В пресс-службе российского кабмина добавили, что на встрече Медведева и Диас-Канеля будут подниматься темы реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в начале октября официального визита премьер-министра РФ на Кубу. В частности, планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах.

Медведев посетил Кубу 3-4 октября. Во время визита он встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро, провел переговоры с Диас-Канелем, а также принял участие в запуске бурения первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко.

Диас-Канель 10 октября 2019 года был избран президентом республики в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года. Согласно новому основному закону страны, президент является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами и возглавляет Совет национальной обороны. Он также может вносить предложения в Национальную ассамблею народной власти и Государственный совет по назначениям и отставкам премьер-министра и глав отдельных министерств, председателя Народного верховного суда, генерального прокурора республики и председателя Национального избирательного совета.