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Председателем правительства Камчатского края стал бывший глава района Роман Василевский

Его избрали на должность депутаты заксобрания края

ТАСС, 29 октября. Депутаты заксобрания Камчатского края во вторник утром на очередном заседании избрали на пост председателя правительства региона Романа Васильевского, ранее занимавшего должность главы Елизовского района Камчатки, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"Назначили председателя правительства - Романа Василевского", - сказал собеседник агентства.

2 сентября депутаты приняли поправки в устав края, в соответствии с которыми в субъекте разделили должности губернатора и председателя правительства. До сих пор обе должности занимал глава региона Владимир Илюхин, идея разделить функции принадлежит ему.

Теги
РоссияКамчатский край
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