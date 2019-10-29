В СФ сообщили, что текст особенной части нового КоАП будет готов к 1 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Основной текст особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) планируется подготовить к 1 декабря. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я думаю, что к 1 декабря мы уже получим такой основной текст особенной части, и после этого <...> он будет разослан в регионы, мы начнем работать непосредственно уже над текстом вместе с представителями законодательных собраний субъектов", - рассказал он.

По словам Клишаса, предварительно, в марте должен быть готов полный согласованный текст нового КоАП, который правительство подготовит для внесения в Госдуму.

Правительство РФ 10 июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.