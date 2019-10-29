Ульяновский губернатор переведет на удаленную работу до 20% чиновников в каждом ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с 2020 года намерен предоставить возможность работать удаленно порядка 10-20% чиновникам в каждом министерстве. Об этом во вторник он сообщил журналистам в кулуарах XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Петербурге.

На аппаратном совещании в правительстве 21 октября губернатор заявил, что с 2020 года планирует установить в Ульяновской области возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими. Этим правом смогут воспользоваться ведущие, старшие и младшие группы должностей.

"Достаточно приличное количество чиновников будет переведено на удаленную модель работы. Я планирую, что в каждом министерстве порядка 10-20% на следующий год будет выведено на удаленную работу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор добавил, что в среднем в каждом министерстве региона трудится порядка 80-100 человек. "То есть в пределах 10 человек (с каждого министерства), начнем эксперимент с 2020 года", - уточнил он.

Ранее Морозов пояснил необходимость возможности удаленной работы для чиновников цифровизацией общества. Он также подчеркнул, что Ульяновской область будет одним из первых среди субъектов страны, кто внедрит такую практику в систему работы органов государственной власти.

XVIII общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 октября. В рамках него представители власти, бизнеса и эксперты обсуждают вопросы планирования социально-экономического развития страны и регионов, достижения целей национальных проектов и их влияние на экономику.