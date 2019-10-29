Володин считает, что наследие Примакова будет осмысливаться в обществе постепенно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Наследие экс-премьера РФ Евгения Примакова будет осмысливаться в обществе постепенно, доказывая правильность заложенного им политического курса, реализуемого сейчас президентом страны Владимиром Путиным. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии в нижней палате выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Примакова.

По словам председателя, пик государственной деятельности Примакова пришелся на "самые тяжелые годы" в новейшей истории России. "То наследие, которое оставил после себя Евгений Максимович, возможно, не сразу мы будем понимать. То, что он делал в эти непростые годы, то, что ему удавалось. Но чем дальше мы будем с вами уходить по истечении лет, тем больше увидим того, что нам откроется, - сказал Володин. - Его правильный путь. Может быть, даже единственно верный, который он заложил в тот непростой период времени".

"Он [Примаков] видел будущее нашей страны с Путиным, - продолжил думский спикер. - Он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту - каждому на своем посту, на своем участке".

Председатель Госдумы отметил личные качества Примакова. "Он никогда ни на кого не повышал голос, никогда он ни на кого не кричал, никогда он никого не обижал, но вместе с этим умел был жестким и твердым, как скала. У него была позиция. И имея это внутреннее спокойствие, но при этом убежденность в необходимости защищать интересы страны, он это проводил в жизнь на всех постах", - сказал он, добавив, что Примаков обладал "чувством тонкого юмора" и был "замечательным семьянином".

Володин также обратил внимание на то, что выставка собрала "левых и правых, консерваторов и либералов". "По-другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он [Примаков] посвятил России. Он патриот, человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной", - заключил председатель нижней палаты.

На открытии выставки присутствовали лидеры думских фракций, ректоры МГУ и МГИМО, а также супруга, дочь и внук Примакова.

Во вторник Владимир Путин, как ожидается, примет участие в торжественном открытии памятника Примакову в сквере на Смоленской площади в Москве.

О Примакове

Советский и российский государственный деятель, известный востоковед Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы занимал посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

С его именем связывают перелом во внешней политике России в пользу концепции многополярного мира. А демарш политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный "разворот над Атлантикой".