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Песков заявил, что Путин ценит заслуги Примакова и всегда прислушивался к его мнению

Президент намерен посетить церемонию открытия памятника политику

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин был хорошо знаком с Евгением Примаковым и всегда прислушивался к его мнению. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они хорошо знали друг друга с Примаковым, Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнению по международным делам, по внутренним делам и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что 29 октября отмечается 90 лет со дня рождения политика, и президент РФ планирует посетить церемонию открытия памятника Евгению Примакову, который будет установлен напротив здания Министерства иностранных дел. "Естественно, президент выступит", - добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПримаков, Евгений Максимович
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