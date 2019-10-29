Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Трагедию со стрельбой в воинской части в Забайкалье следует тщательно расследовать, но президент РФ Владимир Путин не будет реагировать на происшедшее, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на основе "абсолютно частного случая" в Забайкалье невозможно делать выводы о реформе армии, "это совершенно неуместная постановка вопроса". Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, отреагирует ли президент на происшедшее: "Нет, президент не будет на это реагировать, это не вопрос президента".

"Это частный случай, это трагедия, которая произошла, безусловно, ее нужно расследовать", - подчеркнул Песков. Он указал, что "армия занимается ее [трагедией] расследованием". "До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", - полагает пресс-секретарь главы государства.