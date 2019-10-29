Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована

По словам пресс-секретаря президента России, до определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Трагедию со стрельбой в воинской части в Забайкалье следует тщательно расследовать, но президент РФ Владимир Путин не будет реагировать на происшедшее, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

По его словам, на основе "абсолютно частного случая" в Забайкалье невозможно делать выводы о реформе армии, "это совершенно неуместная постановка вопроса". Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, отреагирует ли президент на происшедшее: "Нет, президент не будет на это реагировать, это не вопрос президента".

"Это частный случай, это трагедия, которая произошла, безусловно, ее нужно расследовать", - подчеркнул Песков. Он указал, что "армия занимается ее [трагедией] расследованием". "До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", - полагает пресс-секретарь главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Сурков назвал разведение сил в Донбассе хорошей новостью и призвал не терять темп
Помощник президента поблагодарил руководство ЛНР за настойчивость и терпение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС