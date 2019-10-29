Песков заявил, что врио главы Алжира не "отчитывался" перед Путиным

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Упоминание ситуации в Алжире во время встречи временного президента этой страны Абделькадера Бенсалеха с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Россия - Африка в Сочи 24 октября не выходило за рамки обычной практики двусторонних бесед.

На это во вторник обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что участники протестных акций в Алжире раскритиковали врио президента страны за то, что он на встрече с Путиным якобы отчитывался о положении дел в республике, заявляя о стабилизации обстановки и контроле властей над ситуацией.

Песков не согласился с подобной оценкой, отметив, что в данном случае "вряд ли можно говорить о каких-то отчетах". "Это [был] абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч. Все знают, что в Алжире в настоящее время происходит подготовка к следующим выборам, [есть] очень много кандидатов и, естественно, любой глава государства, который возглавляет государство на постоянной или временной основе, заверяет своих собеседников в том, что у него в стране все абсолютно нормально, предсказуемо и в зоне правового поля", - сказал представитель Кремля.